宝可梦剑盾红线有什么用 红线作用获取攻略

2019-12-09 18:25:17 来源：91单机游戏 编辑：小蚂蚁

宝可梦剑盾红线有什么用?如何获取?小编今天带来了宝可梦剑盾红线获得方法及作用介绍，感兴趣的玩家们就一起来看看吧!

红线获得方法介绍

红线：携带的宝可梦生蛋时，子代的6项个体值中的5项会遗传双亲的随机5项个体值。

那么红线该如何获得呢?只需要找到拳击市宝可梦中心里的bp商店,之后在进去里面右边找到一个女性NPC即可获得。