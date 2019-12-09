宝可梦剑盾水之石怎么获取 宝可梦剑盾水之石获取攻略

宝可梦剑盾水之石如何获取?小编今天带来了宝可梦剑盾水之石获取方法，感兴趣的玩家们就一起来看看吧!
宝可梦剑盾水之石获取方法
水之石位置
水之石位于【桥间空地】的旷野地带。
从【桥间空地】旷野区域向北走直到看到有一条通向左边的小路，在城墙旁边有一片草丛，还有一个宝可梦巢穴。
在巢穴旁边可以看到一个红色精灵球，水之石就在里面。
※《剑》和《盾》双版本水之石的位置相同。
水之石可进化宝可梦
水之石在《宝可梦：剑/盾》中可进化下列宝可梦：
【伊布】⇒【水伊布】
【大舌贝】⇒【刺甲贝】
【莲帽小童】⇒【乐天河童】
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