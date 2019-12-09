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宝可梦剑盾火之石怎么获得 宝可梦剑盾火之石获得方法一览

2019-12-09 18:23:57来源：91单机游戏编辑：小蚂蚁

宝可梦剑盾火之石有什么用?怎么获得?小编今天带来了宝可梦剑盾火之石获得方法，感兴趣的玩家们就一起来看看吧!

宝可梦剑盾火之石获得方法

火之石位于【机擎河岸】的旷野地带。

穿过连接【美纳斯湖北岸】和【机擎河岸】的桥后立即左转，有三条生锈的管道，旁边有个红色拾取道具即是火之石。

※《剑》和《盾》双版本火之石的位置相同。

《宝可梦剑盾》火之石获得方法
《宝可梦剑盾》火之石获得方法
《宝可梦剑盾》火之石获得方法

火之石可进化宝可梦

火之石在《宝可梦：剑/盾》中可进化下列宝可梦：

【六尾】⇒【九尾】

【伊布】⇒【火伊布】

【卡蒂狗】⇒【风速狗】

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