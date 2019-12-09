dnf单人宇宙恶魔罗什怎么打 单人宇宙恶魔罗什打法详解指南

2019-12-09 17:11:46 来源：91单机游戏 编辑：二鲁粑粑

在DNF游戏中宇宙恶魔罗什是一个非常强的BOSS，很多小伙伴都卡在这里，那么这个boss具体要怎么打呢？很多小伙伴都非常好奇吧啊， 感兴趣的小伙伴就跟随小编一起来看看吧。

dnf单人宇宙恶魔罗什攻略

之所以打不过是因为玩家不清楚其机制。

进入BOSS战关卡后，罗什会在身边召唤四个球，分别代表风(绿色)、冰(蓝色)、火(橙色)、虚无(淡紫色)四个属性的分身。

击杀分身后，对应属性的球会消失，在击杀四个分身、四个球都消失后，可以对罗什本体进行输出，输出时间为15秒。

通常一轮输出无法击败罗什，15秒后，罗什会再次召唤4个分身。

玩家需要再进行一次刚才的攻略方案后，再次对罗什本体进行输出。循环几轮，就能把罗什击杀了。

需要注意的是，BOSS战房间时限为10分钟，如果超时会直接被送回基地。

以上就是小编为大家带来的dnf单人宇宙恶魔罗什攻略，方法还是很简单的，大家都可以去试试，希望能帮助到大家。