DNF2015年新春宠物怎么样 2015新春宠物外观详情预览

2019-12-09 14:18:46 来源：91单机游戏 编辑：二鲁粑粑

DNF即将在12月10日上线的更新活动可以获得新春宠物，那么2015年新春宠物怎么样呢？很多小伙伴对于外观都非常好奇，那么下面就让小编给大家带来详细的介绍吧!

2015新春宠物外观展示

在绝版宠物神秘袖珍罐中，一共有三年的新春宠物，小编认为2015年新春宠物是最好看的，因为比较可爱，2015年新春宠物是一对姐妹花，一个是背着卷轴，一个是背着大毛笔，外观还是相当可爱的，而且技能属性还是相当不错的，那么2015年新春宠物属性怎么样呢?

2015年新春宠物一只物理一只魔法，而且还有聚怪的作用，物理是物理攻击力+25、独立攻击力+45、力量+45、体力+45、精神+45、MP最大值+15%、抗魔值+4、攻击速度+4%、移动速度+4%、物理暴击10%;魔法的区别在于魔法攻击力+25、智力+45、魔法暴击+10%、释放速度+4%，在技能方面也有所区别。

以上就是小编给大家带来DNF中2015新春宠物的外观展示了!