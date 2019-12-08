DNF2013年新春宠物怎么样 2013新春宠物外观详情预览

2019-12-09 14:16:38 来源：91单机游戏 编辑：二鲁粑粑

DNF即将在12月10日上线的更新活动可以获得新春宠物，那么2013年新春宠物怎么样呢？很多小伙伴都很好奇外观，那么下面就让小编给大家带来详细的介绍吧!

2013新春宠物外观展示

2013年新春宠物的外观奖金要赶上玩家人物的大小了，在2013年新春宠物自选礼盒中一共有两款供玩家选择，一个是赤血龙女，是一个白色头发，紫红色战甲的形象;另一个是蓝灵龙女，金色头发蓝色盔甲的形象，整体外观一般，那么2013年新春宠物属性怎么样呢?有什么技能呢?

首先看下宠物属性，力量+24、体力+24、智力+24、精神+24，攻击速度+2%、释放速度+2%、移动速度+2%、MP MAX+5%、暴击伤害+5%;宠物技能：狂龙出海(普通技能)，龙啸九天(终极技能)释放同时力量+50、体力+50、精神+50，效果持续30秒。

以上就是小编给大家带来DNF中2013新春宠物的外观展示了!