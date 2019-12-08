DNF2014年新春宠物怎么样 2014新春宠物外观详情预览

2019-12-09 14:15:19 来源：91单机游戏 编辑：二鲁粑粑

DNF即将在12月10日上线的更新活动可以获得新春宠物，那么2014年新春宠物怎么样呢？很多小伙伴都不清楚外观什么样，那么下面就让小编给大家带来详细的介绍吧!

2014新春宠物外观展示

2014年新春宠物是麒麟的造型，一共有两个颜色，一个金黄色，一个蓝色，该宠物的体型还是比较大的，外观比较亮，但是没有什么特别的特效，所以说阿拉德探险记活动为玩家们带来的这个奖励属实一般，那么2014年新春宠物属性怎么样呢?有什么技能呢?

该宠物属性为物理攻击力+10、魔法攻击力+10、独立攻击力+25、力量+30、智力+30、体力+30、精神+30、MP MAX+15%，普通技能麒麟之祝福，终极技能神圣之光，发动技能的同时角色获得神圣的气息。

以上就是小编给大家带来DNF中2014新春宠物的外观展示了!