DNF阿拉德探险记活动时间 DNF阿拉德探险记活动分析

2019-12-09 11:33:11 来源：91单机游戏 编辑：﹍ɑ。群℡

DNF是一款动作类游戏，DNF阿拉德探险记满级需要多长时间?不清楚的小伙伴下面小编给大家带来详细的介绍吧!

阿拉德探险记活动分析

第一季阿拉德探险记活动时间是12月10日至2020年3月19日，差不多是四个月的时间，在阿拉德探险记活动中分为初级探险家和高级探险家，高级探险家需要进行另外购买，玩家完成任务就可以获得对应等级的奖励，最终奖励是未来时空装扮和未来时空称号，不过装扮奖励是高级探险家的奖励，初级探险家的奖励就比较一般，总得来说玩家该活动等级越高获得奖励就越丰富，那么阿拉德探险记满级要多长时间呢?

阿拉德探险记活动任务分为每日任务、每周任务和赛季任务，满级为80级每日任务每个可以获得1234点经验，购买了高级探险家的玩家每日有一个特殊的双倍经验任务，每周任务经验是1000点，赛季任务经验是1600点，不过赛季任务中也有比较困难的，比如不使用强化券达成强化+10，所以总体来看玩家想要达到满级三个月以上的时间肯定还是需要的，而且还是没天的任务都玩成，因为赛季任务中的任务有一些难度还是存在的。

以上就是小编给大家带来阿拉德探险记满级的活动分析了!