云顶之弈四水晶阵容搭配推荐 云顶之弈四水晶阵容玩法攻略详解

云顶之弈是一款以lol人物为基础的战略游戏，在云顶之弈中四水晶阵容要怎么玩呢？估计有些小伙伴还不是很清楚，那么下面小编给大家带来了云顶之弈四水晶阵容玩法介绍。
云顶之弈顶级玩法组合阵容推荐
成型阵容
在首场主播对抗中，这个阵容成功翻盘天糊蛋卷阵容登顶，决战时甚至少上了一个英雄也能获胜，强度可见一斑。在成型以后主要是有四水晶的加持，三剧毒的羁绊能限制对手的输出能力，同时有一些高费卡作为了挂件来使用，例如风女这张牌，成型的羁绊都是金牌的满羁绊，这个阵容的坦度会比较高一些，并且在主核的输出上给到了大嘴、炼金这样的英雄让其打输出。
上图为阵容的站位情况
阵容运营思路
这个阵容在前期运营的时候尽量去搜寻剧毒、掠食者线的卡牌，同时蝎子这张牌也是必备的，前期大嘴、狼人都是低费卡，很容易就追上两星，前期如果D卡就冲着这两张牌去D，但这个阵容前期的运营还是要以存钱为主，因为成型的阵容的高费卡会较多，打经济战。
进入中期以后保证自己的经济在50金以上，中期开出蒙多、风女这两张牌以后马上存钱上七，在七人口以后才有概率D出五费卡，前期可以走短暂的极地、狂战士线去打过渡，搜出炼金以后就可以直接换三剧毒的体系，让炼金、大嘴作为主核，放置大嘴后排保护输出。
基本的阵容框架成型以后就可以开八人口，这个阶段经济可以通过吃利息达到80金以上，目的是为了利用利息涨出来的经济开人口，这个阵容是需要开出九人口的，当然根据经济状况来玩，如果开出九人口就单挂劫，开不出劫、风女自由调整，核心英雄还是保剧毒线。
核心英雄
大嘴在这个阵容里最容易发育的一张牌，大嘴作为低费卡能比较容易的追上高星，并且大嘴可以适配一些核心的输出装备，让大嘴在后排配合剧毒线的输出效率非常高，爆发力强。
大嘴的出装推荐做出卢安娜能打出超高爆发，电刀、绿叉的进攻、输出效率相对极高。
狱狼龙在本次也更新了，那么很多玩家好奇关于狱狼龙套装怎么样，强不强，想知道就和小编一起看看狱狼龙套装测评分析吧!狱狼龙介绍：1、在12月5日的更新中伴随着新怪「狱狼龙」的登场，聚魔之地将开放全新的冰雪地带。2、古龙「歼世灭尽龙」将以历战个体登场，在冰雪区域的「歼世灭尽龙」必为历战个体，而其他区域则会
怪物猎人更新了新的怪物狱狼龙，了解这怪物的属性会方便玩家游戏中的击杀，那么关于狱狼龙有哪些技能和弱点呢，一起看看吧!狱狼龙弱点是什么《怪物猎人世界》冰原DLC迎来了第二次大型更新，新加入的狱狼龙全身附着龙属性，那么狱狼龙的肉质和动作是怎么样的呢，下面带来玩家“KatsuI”分享的《怪物猎人世界》冰原
宝可梦剑盾长毛猪是一只比较受玩家欢迎的宝可梦，那么宝可梦剑盾长毛猪在哪抓大家都知道吗?下半年下面就来为大家介绍一下长毛猪怎捕捉位置，一起来看看吧!宝可梦剑盾长毛猪怎么抓长毛猪图鉴：宝可梦名长毛猪伽勒尔编号76属性冰/地分类野猪宝可梦特性迟钝/雪隐隐藏特性厚脂肪介绍获取方式概率剑朝着对手冲过去时，背上
宝可梦剑盾要想抓到大颚蚁，最重要的就是先找到它的捕捉位置，可是究竟宝可梦剑盾大颚蚁在哪里抓呢?想知道答案就赶紧看看下面由小编分享的攻略。捕捉位置：在极巨团战的沙尘洼地-石门右上巨石右侧-红色光柱、沙尘洼地-石门左侧-红色光柱、煦丽草原-左边靠下方岩壁-红色光柱、煦丽草原-左边靠下方岩壁-紫色光柱、牙
凤凰点基础职业随机技能使用注意事项有哪些呢?还是有很多玩家不太清楚的，下面91小编为大家带来一篇攻略，感兴趣的玩家快来看看吧。随机技能提供的武器精通和伤害加成技能只对对应武器起效。
宝可梦剑盾是目前玩家比较关注的一款游戏，很多玩家都喜欢玩这款游戏，那么各位小伙伴们知道宝可梦剑盾单打上分阵容怎么搭配吗？接下来91小编和大家一起分享一下单打上分队伍选择推荐。宝可梦剑盾单打上分队伍搭配推荐地鼠：AS爽朗，选择破格而不是拨沙主要是拒绝不了干翻洛托姆和谜拟Q的诱惑，同时也不会太依赖沙暴天
宝可梦剑盾是目前玩家比较关注的一款游戏，很多玩家都喜欢玩这款游戏，那么各位小伙伴们知道宝可梦剑盾弱丁鱼阵容怎么搭配吗？接下来91小编和大家一起分享一下最佳空间阵容弱丁鱼搭配推荐。宝可梦剑盾空间阵容弱丁鱼搭配思路分析组队思路主要是针对初期环境热门的沙暴队、雨天队以及煤炭龟空间队，打下来感觉对这些队伍胜
云顶之弈是英雄联盟游戏模式之一，很多玩家都喜欢玩这款游戏，那么各位小伙伴们知道云顶之弈9.23天使之拥怎么搭配吗？接下来91小编和大家一起分享一下最强天使之拥装备搭配推荐。云顶之弈炽天使之拥搭配阵容推荐特效：佩戴者每次释放技能后，马上回复20点法力值。解析：炽天使杖对于那些施放需要法力值较低的英雄来
云顶之弈是英雄联盟游戏模式之一，很多玩家都喜欢玩这款游戏，那么各位小伙伴们知道云顶之弈9.23金铲装备有哪些吗？接下来91小编和大家一起分享一下金铲装备合成汇总。云顶之弈9.23版本s级装备金铲阵容搭配推荐铲子：它必须做点什么...(特殊装备合成必备道具)。解析：9.22版本中金铲铲就已经是必抢的装
刀剑神域彼岸游境是目前玩家比较关注的一款游戏，很多玩家都喜欢玩这款游戏，那么各位小伙伴们知道刀剑神域彼岸游境什么时候发售吗？接下来91小编和大家一起分享一下游戏发售日期一览。刀剑神域彼岸游境发售日及故事背景介绍游戏故事舞台设定于人工AI们居住的虚拟世界Underworld，并隐藏着以创造出与人类如出