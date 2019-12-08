云顶之弈四水晶阵容搭配推荐 云顶之弈四水晶阵容玩法攻略详解

2019-12-09 11:17:55 来源：91单机游戏 编辑：﹍ɑ。群℡

云顶之弈是一款以lol人物为基础的战略游戏，在云顶之弈中四水晶阵容要怎么玩呢？估计有些小伙伴还不是很清楚，那么下面小编给大家带来了云顶之弈四水晶阵容玩法介绍。

云顶之弈顶级玩法组合阵容推荐

成型阵容

在首场主播对抗中，这个阵容成功翻盘天糊蛋卷阵容登顶，决战时甚至少上了一个英雄也能获胜，强度可见一斑。在成型以后主要是有四水晶的加持，三剧毒的羁绊能限制对手的输出能力，同时有一些高费卡作为了挂件来使用，例如风女这张牌，成型的羁绊都是金牌的满羁绊，这个阵容的坦度会比较高一些，并且在主核的输出上给到了大嘴、炼金这样的英雄让其打输出。

羁绊：4水晶&3剧毒&3掠食者&1大元素使&1炼金师

上图为阵容的站位情况

阵容运营思路

这个阵容在前期运营的时候尽量去搜寻剧毒、掠食者线的卡牌，同时蝎子这张牌也是必备的，前期大嘴、狼人都是低费卡，很容易就追上两星，前期如果D卡就冲着这两张牌去D，但这个阵容前期的运营还是要以存钱为主，因为成型的阵容的高费卡会较多，打经济战。

进入中期以后保证自己的经济在50金以上，中期开出蒙多、风女这两张牌以后马上存钱上七，在七人口以后才有概率D出五费卡，前期可以走短暂的极地、狂战士线去打过渡，搜出炼金以后就可以直接换三剧毒的体系，让炼金、大嘴作为主核，放置大嘴后排保护输出。

基本的阵容框架成型以后就可以开八人口，这个阶段经济可以通过吃利息达到80金以上，目的是为了利用利息涨出来的经济开人口，这个阵容是需要开出九人口的，当然根据经济状况来玩，如果开出九人口就单挂劫，开不出劫、风女自由调整，核心英雄还是保剧毒线。

核心英雄

大嘴在这个阵容里最容易发育的一张牌，大嘴作为低费卡能比较容易的追上高星，并且大嘴可以适配一些核心的输出装备，让大嘴在后排配合剧毒线的输出效率非常高，爆发力强。

大嘴的出装推荐做出卢安娜能打出超高爆发，电刀、绿叉的进攻、输出效率相对极高。