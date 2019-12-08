2019lol全明星单挑决赛Bwipo vs Uzi比赛直播回放 12月8日Bwipo vs Uzi比赛视频回放分享

2019-12-09 10:58:58 来源：91单机游戏 编辑：十一

2019年lol全明星赛单挑赛决赛昨天已经结束了，没看到比赛的小伙伴，快来看看91小编分享的12月8日Bwipo vs Uzi比赛视频回放啦!

2019lol全明星单挑决赛Bwipo vs Uzi比赛直播

比赛视频：点击观看

2019全明星赛：1V1单挑赛-决赛 第一局

Uzi vs Bwipo：韦鲁斯轻松推掉奥恩一塔，Uzi 1：0 Bwipo!

2019全明星赛：1V1单挑赛-决赛 第二局

Uzi vs Bwipo：决赛圈人马一波爆发秒掉韦鲁斯，Uzi 1：1 Bwipo。

2019全明星赛：1V1单挑赛-决赛 第三局

Uzi vs Bwipo：鳄鱼两次击杀韦鲁斯，恭喜Bwipo 2：1战胜Uzi获得1V1单挑赛冠军!

首局Uzi的韦鲁斯完美拉扯轻松击杀奥恩后推塔拿下一塔先下一城;而后的两局Bwipo转换思路，用人马和鳄鱼两个战士来反制Uzi的射手，效果拔群。最终Bwipo追回二局赢下比赛夺冠!

以上就是小编为大家带来的关于12月8日Bwipo vs Uzi比赛视频分享啦!