2019lol全明星无限火力模式赛直播视频回放 12月8日无限火力模式赛比赛视频回放分享

2019年lol全明星赛12月8日有一场无限火力模式赛，没看到直播的小伙伴们赶紧来和91小编一起看看比赛的视频回放吧!
2019lol全明星无限火力模式赛直播视频
比赛视频：点击观看
蓝队：Bwipo塞拉斯、Justlikethat酒桶、closer奇亚娜、Peanut霞、HolyPhoenix赛娜
红队：Fofo卡莎、Mikyx皇子、JACKY锤石、AHaHaCiK奇亚娜、FlashNDnight皎月
一开局红队飞到上路，而蓝队集体飞到了中路。扑了个空的两队开始从河道相互靠近，蓝队集体进入野区找人，结果被红队包夹，付出了多人阵亡的代价，红队大优开局。双方5分钟爆发了30个人头，两边的奇亚娜成为了杀人最多的点，而红队拥有AP皇子这样前期OP的存在。对线期唯唯诺诺的蓝队开始离开线上，抱团全图游走重拳出击，塞拉斯酒桶赛娜等英雄全都秀了起来，蓝队连续几波大获全胜。
蓝队开始大杀特杀后也开始浪了起来，Peanut直接追杀对手冲上了高地，死成了0/7，另外几个比较肥的点也先后遭到了终结。不过蓝队还是有着英雄的优势，继续欢乐起来。酒桶在上路被奇亚娜和锤石追杀，凭借E技能灵活地在边路凹室里钻来钻去，最终等到队友到来逃出生天。13分钟，蓝队直接拿下大龙，红队赶来开打，结果后入场的塞拉斯杀疯了，把红队团灭在了龙坑外面。连峡谷先锋都没有人捡。14分钟蓝队已经杀上高地，再度团灭红队。
破掉红队两路高地后，蓝队开始秀各种花活，塞拉斯尝试门牙塔前一打三失败，奇亚娜收下四杀。蓝队毫不停歇，复活后冲上高地推掉了门牙双塔，又付出了五人阵亡的代价。红队想卡住复活时间拿到大龙，结果蓝队千里飞来将大龙接盘。Peanut又在追击战中被反打瞬间蒸发，数据来到了欢乐的4/13。19分钟，蓝队在下路将红队再次团灭，在泉水门口等红队成员复活后又打了一波，最终小兵推掉了基地，恭喜蓝队取得无限火力表演赛胜利!
以上就是小编为大家带来的关于12月8日无限火力模式赛比赛视频回放分享啦!
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