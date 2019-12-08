SD高达G世纪火线纵横cap怎么刷？快速赚取cap方法介绍

2019-12-09 10:54:13 来源：91单机游戏 编辑：兔兔

SD高达G世纪火线纵横是目前玩家比较关注的一款游戏，很多玩家都喜欢玩这款游戏，那么各位小伙伴们知道cap怎么刷吗？接下来91小编和大家一起分享一下快速赚取cap方法介绍。

SD高达G世纪火线纵横派遣挂机流刷cap心得

推荐用seed的古恩(￥16000)(seed剧情第5关能抓3台)升6级开发深渊高达卖，卖价是￥26750，只需要挂2次派遣就能完成，第1次派遣用给EXP 35000的(5小时)，1级机体直接升到4级，然后挂个EXP 15000的(3小时)就升到6级了。比养螃蟹快多了，关键是还省事，也不惜要任何准备。

如果没有古恩的话，用工程用基恩(开局生产表里就有)升到4级开发就有了。

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