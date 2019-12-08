宝可梦剑盾极巨化巴大蝶技能怎么搭配？最佳极巨化巴大蝶技能搭配推荐

2019-12-09 10:53:08 来源：91单机游戏 编辑：兔兔

宝可梦剑盾是目前玩家比较关注的一款游戏，很多玩家都喜欢玩这款游戏，那么各位小伙伴们知道极巨化巴大蝶技能怎么搭配吗？接下来91小编和大家一起分享一下最佳极巨化巴大蝶技能搭配推荐。

宝可梦剑盾极巨化巴大蝶技能队伍搭配

与其让巴大蝶自己上状态，不如让队友帮忙控速，让巴大蝶做好极巨手的位置。巴大蝶面对龙头地鼠时，是无法耐一对方的岩崩。而如果在极巨化的情况下，则需要大约188HP、100防来扛下。剩下的努力值我会分配132点到速度，超车没练速度的85族，最后分配4点特防，84特攻。

总结一下就是：188HP、100防、84特、4特防、132速，个性+速-攻。

技能上，极巨技能的变化招都会变成守住，所以愤怒粉对极巨手效益不大，反而应该是保护极巨手的队友来配更洽当。

我会选择的技能是花粉团、能量球、保护、暗影球，对应的极巨效果是：异常状态(超巨蝶专属)、草场地、保护、降物防。

花粉团在极巨化消失后可以帮队友回血(虽然实战上我认为巴大蝶可能会在极巨的三回合内战亡)，能量球的草极巨效果，可以帮助队友对抗龙头的地震，让一些火系、钢系等队友多一点应对空间，并且在极巨结束后，提高能量球的输出。暗影球则能群降对面的物防，让队友能够更有力输出。

队友选择上，可以选择皮可西的看我吗、风妖精的顺风等来牵制对手，或者控制速度。

道具选择上，抗岩果或者命带对巴大蝶来讲是很保命的，毕竟极巨的机会真贵，极巨手能活满三回合当然是最赚的。

宝可梦剑盾极巨化巴大蝶技能队伍搭配就给大家分享到这里了，希望对各位玩家有所帮助，我们下期攻略见。