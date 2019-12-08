部落与弯刀什么时候发售？游戏发售时间介绍

2019-12-09 10:51:53 来源：91单机游戏 编辑：兔兔

部落与弯刀是目前玩家比较关注的一款游戏，很多玩家都喜欢玩这款游戏，那么各位小伙伴们知道什么时候发售吗？接下来91小编和大家一起分享一下游戏发售时间介绍。

部落与弯刀steam发售时间一览

部落与弯刀发售日为2020年1月16日，也就是大概一个多月后，登陆平台为steam平台，目前游戏还在开发中，感兴趣的同学可以提前加入愿望单中。

游戏简介

这是一款带着异域沙漠色彩的开放世界角色扮演游戏。日蚀战争后，整片大地陷入黑暗与混乱，你可以在这个世界中扮演各种角色，用你自己的方式来决定世界的走向。

统治大漠的旧王朝已经崩溃，各个部落之间开始了无止境的相互攻伐，在这乱世背后，还潜藏着一个更大、更为黑暗的深渊，在这片幻想的沙漠中，玩家将有机会扮演各种角色，在开放世界中探索。

以上就是部落与弯刀steam发售时间一览的全部内容了，希望对各位玩家有所帮助。