暗黑血统创世纪怎么联机？游戏联机方法介绍

2019-12-09 10:48:24 来源：91单机游戏 编辑：兔兔

暗黑血统创世纪是目前玩家比较关注的一款游戏，很多玩家都喜欢玩这款游戏，那么各位小伙伴们知道怎么联机吗？接下来91小编和大家一起分享一下游戏联机方法介绍。

暗黑血统创世纪联机方法大全

暗黑血统创世纪是一款改编自主要系列的衍生前传，玩家操控上帝视角的角色扮演游戏。在整个游戏中，玩家可以在Strife和War两个角色之间进行切换。Strife用他的枪远距离攻击敌人，而War用他的大剑Chaos Eater击穿近距离的敌人。一个人玩的时候，玩家可以根据情况在两者之间进行切换。但是，和朋友联机操控这两个角色明显更有利于通关。

在线合作

最简单的联机方法，通过在线游戏进行联机合作。玩家和小伙伴如果都购买了游戏的话，就能一起在线同步。加入团队后，他们可以浏览地图，解谜并在战斗中击败恶魔，更好的通关游戏。

本地合作

玩家可以通过共享屏幕在本地玩，可以通过分割屏幕来选择与同一台计算机上的朋友一起玩，每个玩家将获得自己的区域和视图，从而使他们有机会探索，而无需停留在一个区域或需要另一个兄弟跟随。朋友可以分头行动，同时通过图标和方向指示符知道彼此的位置。

远程合作

Steam版本的暗黑血统创世纪允许玩家通过远程游戏进行组队，即使朋友不拥有该游戏。玩家只需要启动游戏，拉出好友列表并发送邀请即可玩。完成后，游戏将像其他玩家将控制器插入主机的设备一样，将游戏流式传输到朋友的设置中。

暗黑血统创世纪 为玩家提供了许多不同的方式，让他们与朋友结成联盟，在这个系列的新作中操控两名角色。

暗黑血统创世纪联机方法大全和联机教程介绍就给大家分享到这里了，希望对各位同学有所帮助，我们下期攻略见。