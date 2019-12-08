DNF高级探险家资格证用处详解 DNF高级探险家资格证奖励介绍

2019-12-09 10:44:01 来源：91单机游戏 编辑：﹍ɑ。群℡

dnf是一款动作类游戏，dnf高级探险家资格证有什么用呢?不清楚的小伙伴下面和小编一起来看看高级探险家资格证奖励介绍。

DNF高级探险家资格证有什么用

首先我们先来看一下这个购买了以后主要是可以在活动期间内，也就是在探险记的第一季时间内，获得双倍的经验。

然后获得初级探险家的奖励和高级的奖励。这个活动在一开始的时候，大家就是初级的冒险家，大家想要蝴蝶更高的奖励的话是需要去购买的。

这个售价的话是4900点券。随便大家购买什么都是可以的哦，快点起购买吧，这样还可以节省一点时间哦。

以上就是小编为大家带来的关于DNF高级探险家资格证奖励介绍啦!