dnf八百万勇士的狂欢活动地址在哪里 dnf八百万勇士的狂欢活动网址分享

2019-12-09 10:29:48 来源：91单机游戏 编辑：十一

许多小伙伴都想知道dnf八百万勇士的狂欢活动的地址在哪里，还不知道的小伙伴不要着急，下面91小编给大家分享一下‍八百万勇士的狂欢活动网址啦~‍

dnf八百万勇士的狂欢活动地址一览

【活动地址】

八百万勇士的狂欢活动网址：点击进入

【活动时间】

2019年11月29日~12月31日

【活动规则】

1活动时间2019年11月29日~2019年12月31日;

2单Q开通一个月套餐和三个月套餐各限20次，共80个月，562枚徽章;徽章兑换道具使用。

3除个别限定道具外，其余道具兑换上限为20个。

4在本页面开通腾讯视频VIP时，仅限通过Q点Q币/网银/微信支付等预付费方式支付的用户可以领取礼包。通过手机话费、短信方式开通的用户无法领取礼包。

5因活动及其规则产生任何争议，用户与举办方友好协商解决，如若协商不成，用户和举办方均同意将争议提交至举办方即腾讯公司所在地人民法院诉讼解决，因本活动及其规则的一切事宜均适用中华人民共和国法律。

【特效一览】

【称号】

属性上来说，不算特别好，说到底还是不能用来做天选之人一样的毕业属性，但胜在这个称号的特效非常不错，加之这是活动获得，所以说喜欢的玩家千万不要错过了。

【光环】

光环属性为思维+20，1-30级技能+1，怎么说呢，满屏999的样子确实很好看，而且光环确实也值得入手，1-30级技能加一的属性可以让很多零氪玩家轻松达成BUFF技能满级，还是挺不错的。

以上就是小编为大家带来的dnf八百万勇士的狂欢活动地址一览，希望能帮助到大家。