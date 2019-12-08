dnf34c是什么意思 DNF游戏中34c意思含义介绍

2019-12-09 10:25:21 来源：91单机游戏 编辑：十一

许多小伙伴都想知道DNF游戏中34C是什么意思呢？想知道的小伙伴赶快来和91小编一起看一下dnf34c意思介绍。

dnf34c意思介绍

很多新手玩家不清楚34C的意思，下面就给大家介绍一下34C的具体含义。

dnf34c什么意思

本来一开始DNF只有25C，25C是指某一职业辅助能力能够给全队提升25%的伤害且自身能也有较高输出的位置。

但是在一次改版之后，25C被改成了34C，34C提升伤害的能力改动为了34%。

但是自身以及其他协同职业不再能够得到这一加成。

因此，34C指能够为队友提高34%伤害，且自己能够有一定输出的协同职业角色。

这下大家就都理解了吧，希望能帮助到大家。

以上就是小编为大家带来的dnf34c介绍，意思还是很明了的，希望能帮助到大家。