DNF三国龙临光环属性怎么样 三国龙临光环值得入手吗

2019-12-09 10:23:15 来源：91单机游戏 编辑：十一

DNF在12月10日会有一次大更新活动，许多小伙伴都想知道其中三国龙临光环属性怎么样呢?想知道的小伙伴赶快来和91小编一起看一下详细的介绍吧!

三国龙临光环属性介绍

力量+10

智力+10

体力+10

精神+10

物理攻击了+15

魔法攻击力+15

独立攻击力+25

Lv20~30技能+1

看了这个属性的话，其实整体来看的话是一般般的，但是胜出的地方是这个光环是绝版的，还是蛮值的大家去入手的呢。大家只要购买礼包就是可以获得的哦。

以上就是小编给大家带来DNF中三国龙临光环的具体属性介绍了!