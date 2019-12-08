云顶之弈雷霆召唤流阵容如何搭配 云顶之弈雷霆召唤流阵容搭配指南

云顶之弈中雷霆召唤流阵容要怎么进行搭配才比较好呢?相信有些小伙伴还不是很清楚，那么下面小编给大家带来了关于雷霆召唤流阵容搭配推荐分享啦!
云顶之弈雷霆召唤流阵容怎么搭配
阵容组成
奥恩、狗熊、劫、火女、皎月、奇亚娜，3刺客3雷霆3地狱火2守护。火图带掘墓炼金，水土风都带婕拉凑3地狱火，水图带泰坦凑2海洋2守护，风图可带风女9人口拉个娜美凑双云霄双秘术，山图推荐带石头人多一个前排。一般质量2就够，奥恩婕拉能追3可以追，追不了也不强求。这套打法极其依赖前期的优质打工仔，前期关键的过渡，装备的掉落与运营。
装备选择
出门建议抢大棒，野怪没掉腰带就第一波选修拿腰带合鬼书，掉了腰带能合鬼书就优先按照掉落的装备凑劫的成装。劫的装备现在非常灵活，但一般必备龙牙，剩下装备救赎>复活甲，绿叉≥狂徒，你掉什么能拿什么就合什么，后期眼泪可以给婕拉合大天使青龙刀之类的回蓝装。
运营思路
前期打工仔建议鳄鱼加婕拉，给鳄鱼带上劫的成装，给婕拉带上鬼书，剩下的可以上3森林2德鲁伊，，没有森林可以用狗头奥恩狗熊婕拉吸血鬼这些优质的1费卡打工。由于最近蛋卷赌森林大热，一局基本可以看到2、3个赌森林的人，婕拉的鬼书非常克制德鲁伊的回血，就算被入也不会被血入。2-1拉4人口，2-6拉5人口，后面运营情况根据自己血量来，大于80左右每轮可以用利息d一下卡，剩下的钱拉人口。
差不多4-1左右就会有7人口，如果这时候血量健康而且连胜，可以继续拉人口速8、不过这段时间会被入些血量。平均每轮6-9血。如果8人口前你的血掉到了50以下就每轮d剩30元，如果掉到了30以下就d光，我们拉人口和d牌都是为了找劫，只要1星劫来了就能锁住。后期9人口可以考虑上炼金配一本鬼书，输出爆炸简直就是屠杀。
以上就是小编为大家带来的关于云顶之弈雷霆召唤流阵容搭配攻略分享啦!
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