云顶之弈法海阵容怎么搭配厉害 法海最强阵容搭配教程一览

2019-12-09 10:13:34 来源：91单机游戏 编辑：沐兮

云顶之弈法海阵容怎么搭配厉害？相信很多玩家都很好奇这个阵容的搭配方法吧，那么今天91手游网小编就给大家介绍下吧！

法海最强阵容搭配教程一览：

最近在9.23版本云顶之弈排位出了以后，小编还是试玩了无数把，无论是光劫还是掠食者，都尝试了一遍，最终还是败在了版本之下，可以说，云顶之弈就是依靠版本和运气上分。

【羁绊介绍】

首先说下核心羁绊：

海洋：海洋羁绊会使自己的队友每秒钟恢复一定的蓝量。

法师：法师羁绊的棋子有一定几率双重施法。

这两个核心羁绊使得就算单玩法海整容都很容易吃鸡，因为很多的法师和海洋共用羁绊，运气好七个人口就能配出6法师4海洋，非常厉害，但是这样的玩法对付狂战士非常致命，尤其是奥拉夫极地体系，于是我们得完美借用一些英雄的属性。

【阵容搭配】

羁绊搭配：海洋+召唤师+魔法师+守护神+地狱火

核心英雄：火男，火女，劫

【阵容玩法】

前期：在前期这个阵容就能有一定的杀伤能力了，在9.23版本中前期基本都是依靠德鲁伊和森林属性过关，这个阵容也不例外，当然遇到了海洋属性的也记得拿，尤其是吸血鬼这个英雄，如果前期能有两个海洋属性的英雄，很容易出现连胜。

初期最好的过度方法就是：如果没有海洋和法师英雄，先用德鲁伊和森林顶住，德鲁伊体系在前期有非常不错的体验感，如果运气好前期就有两个海洋体系，这时候最好是有吸血鬼+辛德拉+大树+蔡×坤+妖姬，这样在前期基本可以稳着连胜，装备上也尽量有铲子拿铲子，有大棒拿大棒，金币留住用来升级。

中期：在中期的选择上，当然还是以海洋体系为主，因为海洋羁绊对所有棋子都有效果，配合法师能打出不错的combo，这时候的德鲁伊和森林就比较无力了，可以考虑换掉了，本身海洋羁绊就有两个守护神，所以推荐这时候一定要有，这样就能保证中期的一个坦度，在有六个人口的情况下这时候可以上法师或者召唤师，我个人是推荐召唤师，因为法师在中期基本谁都搞不赢，召唤师阵容面对一些狂战士或者游侠阵容还是能有一战之力。

这时候最好的选择就是:锤石+泰坦+吸血鬼+火女+婕拉+劫或者其他的召唤师，装备上当然还是以棒子和铲子为主。

后期：后期阵容最主要的就是要让主力成为法师，火女或者劫成为了法师就可以多次召唤，是非常厉害的，而且劫可以共享装备，很容易像光劫那样满屏都是，如果没有劫的话，最好还是让火女成为法师，火女的熊非常厉害，如果有两只可以很快的清理战场，并且火女很容易升到两星或者三星。

这时候最好的阵容就是：

【阵容站位】