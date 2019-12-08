云顶之弈9.23沙漠召唤剑阵容玩法解析 9.23沙漠召唤剑阵容搭配心得分享

2019-12-09 10:11:55 来源：91单机游戏 编辑：沐兮

云顶之弈9.23沙漠召唤剑阵容怎么玩？阵容怎么搭配？但是很多小伙伴都不知道这个阵容的搭配方法，下面就跟着91手游网小编来看看吧！

9.23沙漠召唤剑阵容搭配心得分享：

云顶之弈9.23版本剑士对触发人口做出了改动，S1是3、6、9剑士时候才对触发羁绊时的额外攻击能力有所提升，而如今则是2、4、6就可以完成。因此沙漠召唤剑阵容在新版本中非常的强势，成型也不难。

羁绊解读：

剑士(6)：剑士的每次攻击有40%几率触发3次额外攻击，造成伤害并触发攻击特效。

召唤使(3)：增加召唤生物40%的生命值和持续时间。

沙漠(2)：削减敌方队伍50%的护甲。

云霄(2)：全体友军提升15%的闪避几率。

秘术(2)：为全体队伍增加60的魔法抗性。

前期过渡

前期卖血拿铲子合破败，用森林德鲁伊过最为平滑，拿破败给沙皇。

阵型站位

掘墓顶前排，左右底角放人，然后后排站轮子沙皇和玛尔扎哈，剑圣侧面切入，风女尽量靠着c位站加血。

装备分析

沙皇给破败加法师装，玛尔扎哈拿破败，掘墓做肉装，希维尔缴械沉默刀

克制分析

比较怕极地狂战三毒，其他问题不大。