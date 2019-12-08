云顶之弈钢刺雷元素流阵容怎么玩 9.23六刺客阵容搭配教程一览

2019-12-09 10:10:23 来源：91单机游戏 编辑：沐兮

云顶之弈钢刺雷元素流阵容怎么玩？阵容怎么搭配好？相信不少小伙伴都很好奇这个阵容的搭配方法，这边91手游网小编给大家介绍下吧！

9.23六刺客阵容搭配教程一览：

六刺客配合雷霆的体系在近期新崛起，今天为大家推荐的云顶之弈钢刺雷元素流就是这样一套体系。四雷通过元素使拉克丝来凑出两雷囊的羁绊然后配合六刺能打出高额的爆发效果，这个阵容里作为刺客的搭配会给到钢铁线，这样能更好的配合刺客的阵容打出强硬的输出效果，还有保底能力，主要是要配合雷霆劫打出爆发输出。

羁绊解读：

6刺客&4雷霆&1大元素使&2钢铁

核心英雄：

劫在阵容体系里的输出能力会比较强，劫能更好的配合团队+雷霆羁绊打出高额的爆发效果，雷霆劫的收割能力在版本中非常，利用劫配合刺客线的阵容能更好的打出高爆发。

出装推荐：

劫的出装推荐做出离子火花，有分身就有输出，无尽能进一步增加劫的爆发效果，春哥的容错率会更高。

站位解读：

这个阵容的站位跟主流的刺客阵容站位非常的类似，依旧是标准的一字排开的阵容站位，但是劫的站位是比较关键的，把劫放在稍微靠上一些的位置，这样劫能更好的打出进场。