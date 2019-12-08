SD高达G世纪火线纵横怎么扩增机库 机库扩增技巧解析

2019-12-09 10:06:48 来源：91单机游戏 编辑：沐兮

SD高达G世纪火线纵横怎么扩增机库？相信不少玩家都很好奇这个扩增方法，这边91手游网小编给大家介绍下吧！

机库扩增技巧解析：

在SD高达G世纪火线纵横机库扩增有两种方法第一种，先过18个关卡会解锁战舰类的派遣，但低机率才会掉扩增机库的OP，第二种，完成17个银级任务，就能直接购买了。

这代解锁零件不再是随机的了，解锁顺序是固定的，是看解锁了几个任务，金，银，铜，三个是分开算的

两种方法

第一种，先过18个关卡会解锁战舰类的派遣，但低机率才会掉扩增机库的OP。

第二种，完成17个银级任务，就能直接购买了。

结论

能拖这么久都够买更好的战舰了。