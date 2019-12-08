2019-12-08 14:27:03 来源：91单机游戏 编辑：小蚂蚁

狱狼龙在本次也更新了，那么很多玩家好奇关于狱狼龙套装怎么样，强不强，想知道就和小编一起看看狱狼龙套装测评分析吧!

狱狼龙介绍：

1、在12月5日的更新中伴随着新怪「狱狼龙」的登场，聚魔之地将开放全新的冰雪地带。

2、古龙「歼世灭尽龙」将以历战个体登场，在冰雪区域的「歼世灭尽龙」必为历战个体，而其他区域则会以随机历战个体的形式出现。

3、在此前针对数值的调整上，后续玩家可以自行调整不同地带的等级。

4、在聚魔之地获得已分析的特殊痕迹时，队伍中的其他成员也可以获得已分析的特殊痕迹。

5、即使处于聚魔之地，玩家也可以进行“固定环境”。

狱狼龙装备外观一览：

狱狼龙相关装备&武器

关于怪物“狱狼龙”!

与蝕龍蟲共生，可发射弹丸般的攻击。

蝕龍蟲会停留在被施放的地点进行攻击。

在龙光状态下可以召来更多虫子，危险度大为提高。

预定为2019年12月5日(四)

特别任务

完成更新后追加的特别任务，直面全新发现的怪物“狱狼龙”!