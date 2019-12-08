怪物猎人狱狼龙怎么打 狱狼龙弱点分析

2019-12-08 14:26:24 来源：91单机游戏 编辑：小蚂蚁

怪物猎人更新了新的怪物狱狼龙，了解这怪物的属性会方便玩家游戏中的击杀，那么关于狱狼龙有哪些技能和弱点呢，一起看看吧!



狱狼龙弱点是什么

《怪物猎人世界》冰原DLC迎来了第二次大型更新，新加入的狱狼龙全身附着龙属性，那么狱狼龙的肉质和动作是怎么样的呢，下面带来玩家“KatsuI”分享的《怪物猎人世界》冰原DLC狱狼龙肉质与攻击动作分析，希望能帮到各位玩家。

没电肉质好点，带电背部肉质好点。

虽然看着有4个叉，但是弱雷很高，可以痹毒重配点雷强化，用贯3和雷弹射爆。

打起来不是很难，整体伤害很高，动作比较炫。

原地充电有护体落雷，但是头前没有，很水。

虫炮不自动瞄准猎人，半空落雷。

有反击横扫，有点烦。

牙通牙在飞天拍地两下后出，算是大招，估计历战能秒人。

狱狼龙介绍：

1、在12月5日的更新中伴随着新怪「狱狼龙」的登场，聚魔之地将开放全新的冰雪地带。

2、古龙「歼世灭尽龙」将以历战个体登场，在冰雪区域的「歼世灭尽龙」必为历战个体，而其他区域则会以随机历战个体的形式出现。

3、在此前针对数值的调整上，后续玩家可以自行调整不同地带的等级。

4、在聚魔之地获得已分析的特殊痕迹时，队伍中的其他成员也可以获得已分析的特殊痕迹。

5、即使处于聚魔之地，玩家也可以进行“固定环境”。