宝可梦剑盾大颚蚁在哪里抓 剑盾大颚蚁出现位置介绍

2019-12-08 14:09:23 来源：91单机游戏 编辑：小蚂蚁

宝可梦剑盾要想抓到大颚蚁，最重要的就是先找到它的捕捉位置，可是究竟宝可梦剑盾大颚蚁在哪里抓呢?想知道答案就赶紧看看下面由小编分享的攻略。

捕捉位置：

在极巨团战的沙尘洼地-石门右上巨石右侧-红色光柱、沙尘洼地-石门左侧-红色光柱、煦丽草原-左边靠下方岩壁-红色光柱、煦丽草原-左边靠下方岩壁-紫色光柱、牙牙湖之眼-中央-紫色光柱中可以抓捕到15～30级的大颚蚁。

遇见几率：

剑版所有天气下在6号道路有1%的几率可以遇见29～33级的大颚蚁;

盾版所有天气下在6号道路有5%的几率可以遇见29～33级的大颚蚁;

盾版沙尘暴天气下在拳关丘陵有2%的几率可以遇见29～31级的大颚蚁。