凤凰点基础职业随机技能使用注意事项一览 使用注意事项介绍

2019-12-08 13:56:18 来源：91单机游戏 编辑：小蚂蚁

凤凰点基础职业随机技能使用注意事项有哪些呢?还是有很多玩家不太清楚的，下面91小编为大家带来一篇攻略，感兴趣的玩家快来看看吧。

随机技能提供的武器精通和伤害加成技能只对对应武器起效。