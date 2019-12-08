宝可梦剑盾单打上分阵容怎么搭配？单打上分队伍选择推荐

2019-12-08 09:34:10 来源：91单机游戏 编辑：兔兔

宝可梦剑盾是目前玩家比较关注的一款游戏，很多玩家都喜欢玩这款游戏，那么各位小伙伴们知道宝可梦剑盾单打上分阵容怎么搭配吗？接下来91小编和大家一起分享一下单打上分队伍选择推荐。

宝可梦剑盾单打上分队伍搭配推荐

地鼠：AS爽朗，选择破格而不是拨沙主要是拒绝不了干翻洛托姆和谜拟Q的诱惑，同时也不会太依赖沙暴天气，可以单选出来。

老班：HA固执，一开始带的是背心，后面觉得能把老班搞死的基本上都是物攻手，就换成了弱策硬刚，火焰拳给各种草系一个惊喜。

瓦斯：HB大胆，吹爆一波，非常好用，狒狒两发冰柱打不死，热风两下能反手杀了狒狒，弥补了老班害怕蛮力狒狒的弱点，同时剧毒和良好的抗性能恶心很多受宠，完克珊瑚。

飞机：CS胆小，补充特攻手，走投无路的时候三重攻击配合天恩抽奖。

谜拟Q：AS爽朗，没什么好说的，常规配置，强且可爱，深得我心，但要小心对面的破格两兄弟。

洗衣机：H252、B100、C156、大胆，这样配能大概率接下一发暴鲤龙极巨草+反手十万大概率电死无耐久极巨暴鲤龙，但是这种情况并不常见。

基本只有这边首发洛托姆和对面首发暴鲤龙并头铁极巨的时候会有(或者留到最后单挑)，但是自信过剩暴鲤龙一旦成功加了一次攻，或者洛托姆中转时损耗了血量，这个战术就毫无意义了，而且很多带抗电果的暴鲤龙也不怕你的这一发十万，感觉可以放弃耐久直接走极限特攻打手。

胆小急速超速暴鲤龙一发电返打成残废，最后的暗影球也可以换成戏法阴一手各种受宠和泛滥的物攻手(没试过，对于自己的操作不是很自信)。不过这种耐久配置也有自己的好处，可以强行和排位横行的各种物攻手55开。

值得注意的是，感觉很多时候暴力输出手胆小/爽朗要比固执/内敛好很多，损失一点点伤害换来内战时不处于劣势地位。

首发考虑老班，基本只怕蛮力狒狒、地鼠和一系列格斗宠，看到优势很多时候直接就交极巨了，抗住一发伤害触发弱策很容易赚到。

其次会选择瓦斯来应付狒狒的首发，或者是洛托姆看看情况，对面有大量弱地鼠的宠的时候(老班、谜拟Q、洛托姆)也会首发地鼠抓一下。

总的来讲就是每一只单兵作战能力都很强，靠硬实力上分。

面对很受的队的时候不好处理，被撒了钉子会很难受，不知道是配置问题还是个人操作太差不会应对。

宝可梦剑盾单打上分队伍搭配推荐为大家分享到此，希望对大家游戏体验不同单打阵容有有帮助。