宝可梦剑盾弱丁鱼阵容怎么搭配？最佳空间阵容弱丁鱼搭配推荐

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宝可梦剑盾空间阵容弱丁鱼搭配思路分析
组队思路主要是针对初期环境热门的沙暴队、雨天队以及煤炭龟空间队，打下来感觉对这些队伍胜率还行。空间队的开局非常重要，因此主要分享下开局思路。
通常对局情况下首发谜拟Q+喵头目，喵头目击掌奇袭保证谜拟Q开空间，开出空间后喵头目尽快送掉，放空间打手出来输出。(唯一盲点是开局遇到对面鬼系破画皮+极巨化队友输出强秒谜拟Q，看见对面首发这阵容就先判断对面极巨化能否一击击杀满HP分配的谜拟Q，能够击杀的话就直接谜拟Q影袭+喵头目补刀强行一换一，把损失降到最低。)面对沙暴和雨天队通常不需要担忧这个情况，无脑击掌奇袭对面天气手就行。
对面如果是爱管侍+布莉姆温阵容的话，直接首发空间打手，强杀爱管事就行
值得注意的是30把里我遇到了不少风妖精，对面一般会直接再来一次谜拟Q，这种情况也很好解决，第二回合谜拟Q直接影袭就行，配合队友击杀风妖精，防止对面再开空间。
弱丁鱼：整个队伍的极巨核心，极巨化后耐久非常之高，面对极巨煤炭龟也能够吃3发极巨草而不死，天敌是暴鲤龙和草钢，不过队友可以解决他们。
鼻涕龙：特攻手的叹息之壁，主要负责处理弱丁鱼的天敌，对局雨天队可以直接极巨化闪电输出。
破舵轮：物攻补盲，针对海兔，空间队对攻。
布莉姆：特攻补盲，出场率较低。
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