云顶之弈9.23天使之拥怎么搭配？最强天使之拥装备搭配推荐

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云顶之弈炽天使之拥搭配阵容推荐
特效：佩戴者每次释放技能后，马上回复20点法力值。
解析：
炽天使杖对于那些施放需要法力值较低的英雄来说是个神器，施放技能回复20点法力值，可以使得这类英雄迅速的施放第二次第三次技能，将输出打到最足。因为元素崛起的各个阵容，大部分都英雄都是靠技能来输出的，并且4影千珏的崛起，所以炽天使之拥在S级装备中还是有着上升趋势的。
推荐阵容：地狱召唤影法师
羁绊效果：
核心英雄：
装备选择：
核心思路：
千珏的技能耗蓝很低，2炽天使杖佩戴上之后，就可以做到无限放技能，再加上千珏的技能会让它有一段小的位移，做到一个个的走位，千珏是3费牌不难获取，基本阵容组成相信大家也熟悉就不再复说了。
云顶之弈炽天使之拥搭配阵容推荐为大家分享到此，希望对大家游戏有帮助。
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