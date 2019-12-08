云顶之弈9.23金铲装备有哪些？金铲装备合成汇总

2019-12-08 09:30:38 来源：91单机游戏 编辑：兔兔

云顶之弈是英雄联盟游戏模式之一，很多玩家都喜欢玩这款游戏，那么各位小伙伴们知道云顶之弈9.23金铲装备有哪些吗？接下来91小编和大家一起分享一下金铲装备合成汇总。

云顶之弈9.23版本s级装备金铲阵容搭配推荐

铲子：它必须做点什么...(特殊装备合成必备道具)。

解析：

9.22版本中金铲铲就已经是必抢的装备了，不管是合成法师之帽还是合成光之护符、地狱火熔渣、冰霜之锤都必须有金铲铲，很多阵容能否成行，也取决于金铲铲的获取，在9.23版本中，因为稳定上分阵容没有大的调整，所以金铲铲还是稳定地占据着S级装备第一顺位的位置。

推荐合成装备：

推荐阵容：雷霆光劫

羁绊效果：

核心英雄：

装备选择：

核心思路：

劫佩戴光之护符，获得光种族羁绊特效，前期可以用狗熊代替劫的位置，后期获得劫之后8人口成型，光种族羁绊可以使得劫多次施放技能，获得越来越多的分身，最后围杀对手。

以上就是关于云顶之弈9.23版本s级装备金铲阵容搭配的相关介绍，希望对大家游戏有帮助。