云顶之弈9.23金铲装备有哪些？金铲装备合成汇总

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云顶之弈9.23版本s级装备金铲阵容搭配推荐
铲子：它必须做点什么...(特殊装备合成必备道具)。
解析：
9.22版本中金铲铲就已经是必抢的装备了，不管是合成法师之帽还是合成光之护符、地狱火熔渣、冰霜之锤都必须有金铲铲，很多阵容能否成行，也取决于金铲铲的获取，在9.23版本中，因为稳定上分阵容没有大的调整，所以金铲铲还是稳定地占据着S级装备第一顺位的位置。
推荐合成装备：
推荐阵容：雷霆光劫
羁绊效果：
核心英雄：
装备选择：
核心思路：
劫佩戴光之护符，获得光种族羁绊特效，前期可以用狗熊代替劫的位置，后期获得劫之后8人口成型，光种族羁绊可以使得劫多次施放技能，获得越来越多的分身，最后围杀对手。
以上就是关于云顶之弈9.23版本s级装备金铲阵容搭配的相关介绍，希望对大家游戏有帮助。
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