刀剑神域彼岸游境什么时候发售？游戏发售日期一览

刀剑神域彼岸游境是目前玩家比较关注的一款游戏，很多玩家都喜欢玩这款游戏，那么各位小伙伴们知道刀剑神域彼岸游境什么时候发售吗？接下来91小编和大家一起分享一下游戏发售日期一览。
刀剑神域彼岸游境发售日及故事背景介绍
游戏故事舞台设定于人工AI们居住的虚拟世界Underworld，并隐藏着以创造出与人类如出一辙的Bottom-UP型AI为终极目标的机密计划：Project Alicization。
故事始于桐人醒来后发现自己身处于陌生的虚拟世界「Underworld」，除了忠实呈现原著及动画的剧情外，玩家们还可享受到彷彿置身动画的细致观感，以及强化动作要素的无接缝战斗。
新作将于2020年5月22日面向PlayStation 4、Xbox One和PC发行。
以上就是关于刀剑神域彼岸游境发售日及故事背景的简单介绍，希望对大家游戏有帮助。
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