魔兽世界怀旧服采药人手套图纸怎么获得 怀旧服采药人手套图纸获取途径一览

2019-12-07 13:41:57 来源：91单机游戏 编辑：﹍ɑ。群℡

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魔兽世界怀旧服采药人手套图纸怎么获得?

采药人手套图纸是在石爪山脉找制皮供应商“哈鲁恩.暗纹”购买的，坐标(53.2,16.9)，只有联盟阵营才能够购买，对部落阵营是敌对状态。