宝可梦剑盾石鳃鱼龙怎么刷 宝可梦剑盾速刷化石鳃鱼龙方法详解

2019-12-07 13:37:08 来源：91单机游戏 编辑：﹍ɑ。群℡

宝可梦剑盾要怎么快速刷化石鳃鱼龙呢？估计有些小伙伴还不是很清楚，那么下面小编给大家带来了宝可梦剑盾化石鳃鱼龙速刷攻略介绍。

化石鳃鱼龙速刷方法：

1.去找挖宝兄弟挖一大堆化石，小编个人是准备了300个化石龙+化石鱼才开始刷。

2.把道具化石鸟给卖光或者给精灵携带上。

3.去找茂诗。

4.拿出你的连发手把，设定A钮狂按。

5.等收工，小编300只全部刷完的时间大概是1hr30min，这段时间可以去睡觉或是干其他事。

6.直接打开图鉴确认有没有刷到，一只一只确认太慢了。

如上图，如果有刷到，可以进行左右移动看的图鉴，有出现左右方向钮的话，就到表你刷到了，再到宝可梦盒慢慢找吧。

以上就是宝可梦剑盾化石鳃鱼龙速刷攻略的全部内容。