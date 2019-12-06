魔兽世界怀旧服水转死灵图纸获取方法 怀旧服水转死灵制作材料一览

2019-12-07 13:33:56 来源：91单机游戏 编辑：﹍ɑ。群℡

魔兽世界怀旧服水转死灵图纸要怎么获得呢？估计有些小伙伴还不是很清楚吧，那么下面小编给大家带来了怀旧服水转死灵图纸获得攻略介绍。

魔兽世界怀旧服水转死灵图纸获得攻略

水转死灵图纸由各大世界boss和50级以上小怪掉落。掉率0.02%-0.95%。

水转死灵制作材料：