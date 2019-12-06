Ggoong回归滔搏TES战队怎么回事 Ggoong回归滔搏TES战队事件详情一览

2019-12-07 13:17:21 来源：91单机游戏 编辑：﹍ɑ。群℡

12月6日英雄联盟滔搏电子竞技俱乐部官宣Ggoong回归，加入TES战队成为助教，并投入英雄联盟分部的赛训工作，那么下面和小编一起来看看Ggoong回归滔搏TES战队详情介绍。

Ggoong回归滔搏

12月6日滔搏电子竞技俱乐部官宣Ggoong(刘秉俊)正式回归滔搏，担任助教，参与搏电子竞技俱乐部英雄联盟分部的赛训工作。

微博原文如下

我们高兴地在此宣布，功勋队员Ggoong(刘秉俊)正式回归滔搏，将会以助教的身份重新投入到滔搏电子竞技俱乐部英雄联盟分部的赛训工作。

Ggoong曾效力于Najin White Shield，期间获得S4全球总决赛八强;2017年加入DAN，带队通过升降级赛打入LPL。

希望Ggoong的加入能够带给年轻的滔搏更多的经验性和职业性的指导，加强赛训组的实力。向着我们的目标，前进!