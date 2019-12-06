《魔兽世界怀旧服》精炼智慧合剂图纸怎么获得 图纸获取途径详解一览

2019-12-07 12:26:07 来源：91单机游戏 编辑：二鲁粑粑

精炼智慧合剂是魔兽世界怀旧服中炼金术的一个合集，可以提高玩家2小时的法力值上线，但是很多玩家都不知道精炼智慧合剂图纸怎么获得，那么下面小编就给大家带来了精炼智慧合剂的介绍，一起来看看吧!

魔兽世界怀旧服精炼智慧合剂图纸获得攻略

精炼智慧合剂图纸由斯坦索姆的boss巴纳扎尔和稀有精英大十字军战士达索汉掉落，掉率3%

精炼智慧合剂制作材料：