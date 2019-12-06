《魔兽世界怀旧服》蛮力药剂图纸怎么获得 蛮力药剂图纸获取途径详览

2019-12-07 12:24:40 来源：91单机游戏 编辑：二鲁粑粑

蛮力合剂是魔兽世界怀旧服中炼金术的一个合剂，可以提高玩家1小时的力量和耐力，但是很多小伙伴都不知道蛮力药剂图纸怎么获得，那么下面小编就给大家带来了蛮力药剂的介绍，一起来看看吧!

魔兽世界怀旧服蛮力药剂图纸获得攻略

蛮力药剂图纸由安戈洛环形山任务达丹加饿了!的奖励小包中开出，掉率0.7%

蛮力药剂制作材料：