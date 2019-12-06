《魔兽世界怀旧服》强效火焰防护药水图纸怎么获得 图纸获取途径详解一览

2019-12-07 12:21:08 来源：91单机游戏 编辑：二鲁粑粑

强效火焰防护药水是魔兽世界怀旧服中炼金术的一个合剂，可以提供给玩家一个火焰吸收屏障，那么强效火焰防护药水图纸怎么获得呢？很多小伙伴都不知道吧，下面小编就给大家带来了强效奥法药剂的介绍，一起来看看吧!

魔兽世界怀旧服强效火焰防护药水图纸获得攻略

强效火焰防护药水图纸由黑石塔下层的火印小怪掉落，掉率4%。

强效火焰防护药水制作材料：