云顶之弈剧毒钢铁掠食者阵容搭配教学 云顶之弈剧毒钢铁掠食者阵容玩法心得分享

2019-12-07 12:08:51 来源：91单机游戏 编辑：沐兮

剧毒钢铁掠食者是云顶之弈中一个非常强势的阵容，但是很多小伙伴都不知道在游戏中剧毒钢铁掠食者阵容该怎么搭配？怎么玩？下面就跟着91手游网小编来看看吧！

云顶之弈剧毒钢铁掠食者阵容搭配教学：

阵容介绍

狼人，蒙多，鳄鱼，挖掘机，炼金，螳螂，大嘴，梦魇。

装备选择

主C大嘴(飓风、电刀、红BUFF/卢登、大天使 )。

炼金(鬼书、狂徒/科技枪、法爆/龙牙 )。

大嘴主要有AD和AP两套装备，一种是以飓风为核心的特效攻速流，一种是利用大天使的AP技能流。

但一般情况下AD流居多，AP装备不仅女神泪需求很高，而且大棒最好给打工仔合鬼书后期转给二星炼金，大嘴这张一费英雄还是很难单C取胜的。

阵容的副C选择就非常多了，梦魇、鳄鱼、寒冰、螳螂都是可选的英雄，能合什么装什么就可以，梦魇羊刀杀人剑，寒冰羊刀巨杀，鳄鱼绿叉，螳螂大天使饮血。

运营思路

这套阵容最大的特性就在于过渡平滑，装备需求低，只要不是什么三五个大腰带锁子甲的炸裂开局，输出都不会低。

开局先抢一个反曲弓，保证大嘴至少有一个飓风的基础装备，更好的触发掠食者斩杀效果。

然后根据开局的金钱与刷的英雄决定赌不赌一波一费英雄，爆的金币、英雄多，三个掠食者都二星起步，场上掠食者少这些情况就非常适合石甲虫后直接D光找三星。

这时除了挖掘机以外的二费以上英雄全部卖掉，包括梦魇、蝎子这些，掠食者阵容和钢铁刺那种梦魇单C不同，阵容整体的星级更为重要，手里卡几个三费英雄特别伤经济，很容易两头都不讨好。

接下来就是锁血攒经济的阶段了，利用利息升7后找一波老鼠和二星梦魇组出三剧毒，再等经济升8找二星炼金。

如果开局装备多节奏差，就果断走水晶游侠路线，攒50块利息全部升级，到7D一波老鼠、寒冰、梦魇，掠食者除了挖掘机二星截止，其他全部卖掉。

大嘴也不要给太多装备，攻速装备先给维鲁斯、EZ这种打工游侠，寒冰来了直接神装。

后面的节奏也类似，7级D掉利息找二星寒冰和梦魇，8级二星炼金彻底成型。

最终只要阵容有2星神装炼金基本可以应对任何体系，根据主要对手阵容的威胁用好炼金，非常容易吃鸡。