宝可梦剑盾先机球在哪获取 宝可梦剑盾先机球获取攻略

2019-12-06 15:21:17 来源：91单机游戏 编辑：小蚂蚁

宝可梦剑盾先机球在哪获取?小编今天带来了宝可梦剑盾先机球获得方法，感兴趣的玩家们就一起来看看吧!

宝可梦剑盾先机球获得方法

到达第一片旷野地带后便可在NPC处购买先机球(50瓦一个)。NPC的位置在通往机擎市的旷野地带，与最左边的NPC交谈即可购买先机球，如果商品栏里没有先机球，过一段时间再来试试，因为商品内容会经常刷新。

当然，购买先机球的前提是你得有足够的瓦特。瓦特是本作中的一种货币形式，可通过参加极巨团体战(本作新加入的新型对战方式，难度颇高，考验技巧)来获得。与旷野地带的极巨巢穴互动即可触发极巨团体战。

与旷野地带的极巨巢穴互动以获得瓦特。

当极巨巢穴只发出微弱的光时，与之互动会获得50瓦;当它们发出强力光束时，与之互动可获得300瓦。

虽然先机球并不是本作中最好的捕捉球，但还是可以给玩家带来诸多便利