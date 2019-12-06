使命召唤16吃鸡模式怎么玩 使命召唤16吃鸡模式玩法攻略

2019-12-06 15:19:30 来源：91单机游戏 编辑：小蚂蚁

使命召唤16大逃杀模式怎么玩?小编今天带来了使命召唤16吃鸡模式玩法攻略，感兴趣的玩家们就一起来看看吧!

使命召唤16吃鸡模式玩法攻略

COD现代战争近期曝光了大量的全新内容，包括一张超大的新地图以及本图的玩家人数上限，据爆料本张地图将会在2020年年初推出。

据爆料，本张地图在边界内似乎同时包含了大型的Ground War地图和被放大化的特别行动模式地图。这张全新的大逃杀模式地图据传将允许最多200名玩家在场内厮杀，玩家们可以单排、双排或组排进场。

另外，这张新地图还将加入一个名为“古拉格(Gulag)”的新功能，被淘汰的玩家们还有机会进行1V1决斗，决斗的胜者将能重生。此外偶尔还会出现“越狱”事件，所有被监禁的玩家都能重生。玩家们可以观看每场1V1对决，在决斗时还有计时器进行倒数，观众们可以下注从而赢得名为“Plunder(战利品)”的奖励。

这个新的“Plunder”系统让玩家通过消灭敌人和完成任务目标来赚取点数，并可以转换成经验值。比赛结束时获取Plunder最多的玩家会被称为“the Best Plunderer”。当玩家进入银行时会有警报响起提醒附近的敌人。《现代战争》的大逃杀模式的任务要比《黑色行动4》的更复杂一些，包括需要寻找特定的玩家，占领控制点等任务。

玩家可以抢夺一个重生令牌，但只能使用重生一次。要复活队友的话，要先使用重生令牌，然后把尸体放在救护车附近，队友会进入古拉格队列，将进行1V1争取重生的机会。在游戏的某个时刻古拉格会关闭，玩家们无法重生。

到目前为止，以上信息都没有得到动视或任何《使命召唤》团队的确认，也不清楚是免费模式还是需要购买DLC，一切还请以官方消息为准。