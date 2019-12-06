星球大战绝地陨落的武士团剑的声音怎么改 陨落的武士团剑的声音修改攻略

2019-12-06 15:18:10 来源：91单机游戏 编辑：小蚂蚁

星球大战绝地陨落的武士团剑的声音怎么改?小编今天带来了星球大战绝地陨落的武士团剑的声音修改方法，感兴趣的玩家们就一起来看看吧!

星球大战绝地陨落的武士团剑的声音修改方法

在工作台上更改颜色。

可能很多小伙伴都没有发现这个细节，当你把光剑修改颜色后光剑的声音就不一样了，比如橙色的剑会发出沙哑的声音，通过修改颜色就可以改变剑的声音了。