宝可梦剑盾草路镇石柱宝藏在哪里 草路镇石柱宝藏获得攻略

2019-12-06 15:17:08 来源：91单机游戏 编辑：小蚂蚁

宝可梦剑盾草路镇石柱宝藏怎么获得?小编今天带来了宝可梦剑盾草路镇石柱宝藏获得方法，感兴趣的玩家们就一起来看看吧!

宝可梦剑盾草路镇石柱宝藏获得方法

在玩家到达草系道馆的城镇后，会被告知去左边找马尾姐姐。

在那边的路口有一个小妹妹跟她说话，他会跟玩家说，石柱的宝藏。

由草开始，由强至弱，重复2次。

我当时看到就先去把所有柱子说一遍，了解一下有哪些柱子。

最后我从草开始，依序：草>水>火>草>水>火。

最后会在火的柱子那边拿到一个达人带。