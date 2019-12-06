《魔兽世界怀旧服》岩石怒火护腕怎么样 岩石怒火护腕属性详解一览

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魔兽世界怀旧服岩石怒火护腕属性介绍
物品等级：62
拾取后绑定
手腕 布甲
护甲：42 点
耐力：+7
耐久度：35 / 35
装备：提高所有法术和魔法效果所造成的伤害和治疗效果，最多27点。
装备：使你的法术击中敌人的几率提高1%。
获得攻略
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