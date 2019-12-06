DNF花之女王波塞姆在哪 花之女王波塞姆具体位置详览

2019-12-06 14:15:45 来源：91单机游戏 编辑：二鲁粑粑

DNF中的花之女王波塞姆在哪呢？很多小伙伴对此都不是很了解，那么小编今天就给大家带来了关于DNF花之女王波塞姆位置相关介绍啦!来一起看看吧!

DNF花之女王波塞姆在哪

大家知道亚瑟的位置吧，这个花王就在亚瑟的旁边呢，大家可以看一下小编给大家带来的截图哦。

这个的话是大家通关史诗之路的时候，会获得一些材料，然后大家去这个商店里兑换就好了。

这个商店里面的道具还蛮多的，大家可用400额材料去兑换史诗跨界石的，可以用100个材料兑换永恒的黑瞳礼盒的，还有一些反物质粒子之类的，大家快点去兑换吧~

好啦，以上就是小编为大家带来的关于DNF花之女王波塞姆位置介绍啦!