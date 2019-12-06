逆战世界boss挑战赛怎么玩 世界boss挑战赛活动网址详情分享

2019-12-06 14:14:40 来源：91单机游戏 编辑：二鲁粑粑

近期逆战迎来了32人世界boss模式，那么这个模式该怎么玩呢？活动在哪里看呢？很多小伙伴对此都非常好奇吧，那么下面就让小编给大家带来详细的介绍吧!

世界boss挑战赛活动地址

世界BOSS挑战赛活动时间是12月5日至12月19日，活动期间玩家每天完成任务可以领取挑战值，挑战任务也是比较简单的每日登陆、每日战斗30分钟以及分享活动之类的，玩家完成任务获得挑战值可以进行游戏道具的兑换，除了期限奖励之外其中还有永久冰姬。玩家获得挑战值除了用来兑换之外还可以进行挑战抽奖，奖池中包括了甜心爆米花、奇变步狙、地狱修罗等多款期限道具之外，还有永久灭世者和永久飓风之神。

世界BOSS挑战赛活动入口：点击进入

以上就是小编给大家带来详细的活动地址了!