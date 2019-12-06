LOL吉格斯闪退怎么办 吉格斯闪退怎么解决

2019-12-06 14:12:33 来源：91单机游戏 编辑：二鲁粑粑

近期有很多小伙伴在玩英雄联盟的时候有没有碰到过吉格斯闪退呢？有时候闪退一次一直重连不上去，那么这到底是什么情况呢？要怎么解决呢？很多小伙伴对此都非常好奇吧，下面就让小编给大家带来详细的解决方法!

吉格斯闪退解决方法

我们来看一下具体的解决办法:首先我们需要在电脑上面，找到我的电脑，然后直接打开，在左侧是时候我们会看见属性，然后点击，我们在下面找也就是最后一个叫做高级系统设置。在找到系统的属性，在第三个找到高级，在设置那边选择更改，然后用自定义，改成16840.然后返回就可以拉，大家在重新进入一下，如果还是闪退的话可以多设置几遍哦。

小编还给大家带来一个方法，把wegame退出用客户端登录就不会出现闪退了!

以上就是小编给大家带来lol吉格斯闪退的具体解决方法了!