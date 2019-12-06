怪物猎人世界大小金有什么用 大小金作用详解一览

2019-12-06 14:10:33 来源：91单机游戏 编辑：二鲁粑粑

在怪物猎人世界游戏中，我们看到最多的就是有关于大小金了，那么大小金有什么用呢？很多小伙伴都非常好奇吧，感兴趣的小伙伴就跟随小编一起来看看吧。

怪物猎人世界大小金作用攻略

在怪物猎人世界游戏中，大小金的作用主要是用来刷游戏的成就和奖杯的。

大小金指的是怪物体型超出正常身材的范围，击杀超出体型的怪物后任务结算界面内的怪物尺寸一栏中会有一个皇冠标记，体型偏大的就是大金，偏小的就是小金。

怪物猎人世界是由卡普空公司制作发行的怪物猎人系列动作冒险游戏的全新作品本作游戏新增大量新怪物，使用了完全立体的地图，拥有无缝衔接的换区功能，也完善了游戏的指引功能。

以上就是小编为大家带来的怪物猎人世界大小金作用攻略，希望能帮助到大家，